Muş'ta firari hükümlü yakalandı

Muş'ta 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü S.K., Jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Muş'ta hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, kimlik kontrolü yapılan S.K'nin dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
