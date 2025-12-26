Muş'ta firari hükümlü yakalandı
Muş'ta 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü S.K., Jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, kimlik kontrolü yapılan S.K'nin dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel