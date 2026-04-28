Muş'ta 'Emekten Doğan Güç: Kadın Girişimciliği Paneli' düzenlendi

Muş'ta, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğince (MÜSİAD) "Emekten Doğan Güç: Kadın Girişimciliği Paneli" gerçekleştirildi.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, üniversitenin Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, son yıllarda, ülkede Türk nüfusunun gelecek senelerde alacağı yeni biçim ve kadın istihdamının yoğun tartışıldığını söyledi.

Üniversitelerinde kadın istihdamının yüzde 50'lere yaklaştığını belirten Alican, şunları kaydetti:

"Kadın sayısı her geçen gün artıyor. Kadın öğrencilerimiz, erkeklerden daha başarılı. Sınıf, bölüm ve fakülte birincilerimiz hep kadınlardan oluşuyor. Kadınlarımızın, bu başarının karşılığı olarak girişimcilik ve ekonomik hayatta daha fazla yer almaları gerektiğini kanısındayız. Kadının sadece iş dünyasında değil her alanda daha fazla var olması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Sanat, kültür ve eğitim alanında daha fazla olması gerekiyor. Son yıllarda Türkiye'de bu anlamda ciddi mesafe katettik. Bu Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla gerçekleşti."

MÜSİAD Kadın Girişimcileri Destekleme Komisyonu Başkanı Ayşe Akgül Can ise "Kadının yeri ekonominin tam merkezidir. Çünkü üretimin, ticaretin ve dönüşümün olduğu her yerde yine kadın var." dedi.

Kadınların ekonomiye aktif katılımının sadece sosyal bir kazanım değil, doğrudan ekonomik bir güç olduğunu vurgulayan Can, "İşte tam da bu noktada MÜSİAD çatısı altında yürüttüğümüz çalışmalar bir farkındalık hareketi olmanın çok ötesindedir. Burada bir proje üretmiyoruz, bir ekosistem inşa ediyoruz. Kadınların ticarette daha görünür, üreten, yöneten, karar veren ve en önemlisi küresel rekabette söz sahibi olduğu bir ekosistem..." diye konuştu.

Panele, Genç MÜSİAD Muş Şube Başkanı Ferhat Olcay, MÜSİAD Kadın Girişimcileri Destekleme Komisyonu Başkan Yardımcısı Miraç Evin ile Komisyon Üyesi Canan Özpınar, akademisyenler, iş insanları ve öğrenciler katıldı.