Muş'ta Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Muş'ta Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Bulanık ilçesinde sondaj çalışması sırasında yüksek gerilim tellerine temas eden boru sonucu elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki Muhammed Kartal yaşamını yitirdi, 54 yaşındaki Halil Kenco ise yaralandı.

Muş'un Bulanık ilçesinde elektrik akımına kapılan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Meşeiçi köyüne bağlı Beşevler mezrasında sondaj çalışması sırasında, sondaj borusunun yüksek gerilim tellerine temas etmesi sonucu 18 yaşındaki Muhammed Kartal ile 54 yaşındaki Halil Kenco elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kartal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı olan Kenco ise Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
Mahsun Kırmızıgül, 25 yıl sonraki buluşmanın detaylarını açıkladı

25 yıllık küslüğün ardından masada konuşulanlar ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezan Epözdemir'in Galatasaray üyeliği askıya alındı

Rezan Epözdemir'e bir kötü haber de Galatasaray'dan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.