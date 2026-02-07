Bulanık'ta 'Eğitim Değerlendirme Toplantısı' yapıldı

Haberler

Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen toplantıda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrencilerin akademik başarılarının artırılması ve psikolojik destek ihtiyaçları değerlendirildi. Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, eğitimde başarının planlı çalışmalarla mümkün olduğunu vurguladı.

Muş'un Bulanık ilçesinde "Eğitim Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıya katılan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, eğitimde başarının planlı ve kararlı bir şekilde yürütülen çalışmalarla mümkün olduğunu söyledi.

LGS sürecindeki öğrencilerin sadece akademik değil psikolojik olarak da desteklenmesi gerektiğini belirten Koşansu, okul yöneticilerinin süreci yakından takip etmelerini istedi.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve okul müdürleri katıldı.

Ayrıca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral, Gazi Ortaokulu'nu ziyaret ederek burada Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına katılan öğrencilerle bir araya geldi.

