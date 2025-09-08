Haberler

Muş'ta Düğün Töreninde Havaya Açılan Ateşle 6 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Muş'un Varto ilçesinde bir düğünde havaya ateş açılması sonucu 6 yaşındaki Ayşe Demirhan, kurşun isabet ederek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sanlıca köyünde dün gece bir düğünde havaya ateş açılması sonucu 6 yaşındaki Ayşe Demirhan'ın göğsüne kurşun isabet etti.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.

Ağır yaralanan Demirhan, ambulansla kaldırıldığı Varto Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
