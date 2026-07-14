Muş'ta ambulans uçak Tülin bebek için havalandı
Muş'ta doğumsal anomali ve solunum sıkıntısı yaşayan Tülin bebek, ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul'daki bir hastaneye nakledildi.
Muş'ta dünyaya gelen bebek, doğumsal anomali ve solunum sıkıntısı nedeniyle ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.
Muş Devlet Hastanesi'nde doğan bebeğin, doğumsal anomali ve gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi.
İleri tedavi ihtiyacı bulunan Tülin isimli bebek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na götürüldü.
Tülin bebek, burada hazır bekleyen ambulans uçakla İstanbul İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Ömer Varlık