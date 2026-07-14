Haberler

Muş'ta ambulans uçak Tülin bebek için havalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta doğumsal anomali ve solunum sıkıntısı yaşayan Tülin bebek, ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul'daki bir hastaneye nakledildi.

Muş'ta dünyaya gelen bebek, doğumsal anomali ve solunum sıkıntısı nedeniyle ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Muş Devlet Hastanesi'nde doğan bebeğin, doğumsal anomali ve gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi.

İleri tedavi ihtiyacı bulunan Tülin isimli bebek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na götürüldü.

Tülin bebek, burada hazır bekleyen ambulans uçakla İstanbul İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Ömer Varlık
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Selde ilerlerken motoru mu düştü?

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yaptı! Gerçek çok başka çıktı
Bursa'da komşu dehşeti! 'Eşime göz kırptı' iddiası can aldı

Bursa'da komşu dehşeti! "Eşime göz kırptı" iddiası can aldı
Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti
Fatih Altaylı'nın da Haluk Levent'le ilgili tavrı netleşti

Haluk'u satan satana! Fatih Altaylı'nın tavrı da netleşti

Yasemin Kay Allen'i çıldırtan iddia! Yasal süreç başlattı

Yasemin'i çıldırtan iddia! Mahkemenin yolunun tuttu

Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var

Bunu yapan ev sahipleri yandı: Hapis cezası var
Telefon piyasasında dengeleri değiştirecek karar! Geri sayım başladı

Telefonlarda yeni dönem başlıyor! Satın alacaklar elini çabuk tutsun