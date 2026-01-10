Haberler

Muş'ta bir gencin kar kütlesinin altında kalmaktan kurtulduğu anlar kameraya yansıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta bir gencin çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan kaçarak kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Muş'ta bir gencin çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan kaçarak kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte etkisini sürdüren kar nedeniyle kaldırımlarda ve çatılarda kar birikti.

17 yaşındaki Muhammed Eyüp Demir, Sunay Mahallesi'ndeki Şehit Akif Ağaoğlu Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin çatısından düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Demir'in, düşen kar kütlelerinin altında kalmaktan koşarak kurtulduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ömer Varlık - Güncel
Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna en net tehdit: Müdahale eder vururuz
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
Ünlü oyuncunun tarzı olay oldu

Gören dönüp bir daha baktı
Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı

Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı