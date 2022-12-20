Muş'ta ayıların zarar verdiği elektrik direkleri yenilendi

Muş'un Varto ilçesi kırsalında ayıların zarar verdiği ve devrilme riski olan ağaç direkler, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekiplerince yenilendi.

Muş'un Varto ilçesi kırsalında ayıların zarar verdiği ve devrilme riski olan ağaç direkler, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekiplerince yenilendi.

VEDAŞ arıza ekipleri, Varto ilçesine bağlı Çayıryolu köyü kırsalında ayıların pençe ve dişleriyle 4 elektrik ağaç direğine zarar verdiğini tespit etti.

İnsanlar ve yaban hayvanları için tehlike oluşturan direkler, ekipler tarafından demir direklerle değiştirildi.

Ayrıca, iki ayının kırsaldaki elektrik direğine zarar verme anları cep telefonuyla kaydedildi.

VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, AA muhabirine, müdürlük olarak zor bir coğrafyada kritik bir görevi ifa ettiklerini söyledi.

Bölgedeki elektrik şebekelerinin doğal afetlerin yanı sıra yaban hayvanları nedeniyle zarar gördüğünü belirten Coşar, şöyle konuştu:

"Varto ilçesine bağlı Çayıryolu köyü mevkisindeki elektrik şebekemize ait ağaç direklere ayılar tarafından zarar verildiği tespit edilmiştir. Zarar verilen bu ağaç direklerin yerine demir direklerle onarım çalışması yapılmaktadır. VEDAŞ olarak yaz aylarında doğal hayatı korumak için izolasyon çalışması yapılmakta olup bu tür bakım çalışmalarımız devam etmektedir. Elektrik enerjisinin arzının kaliteli ve güvenli olabilmesi, yaban hayvanların zarar görmemesi için bu tür bakım onarım çalışmaları kurumumuzca yapılmaktadır. Ayıların pençelerini kuvvetlendirmek ve törpülemek için ağaç direklerimizi mesken tuttuğunu belirledik."

Ayıların zarar verdiği ağaç direklerin dayanıklılığının azalması nedeniyle yerine demir direklerin dikildiğini aktaran Coşar, "Zarar gören şebeke aynı zamanda yaban hayvanları için de tehlike arz etmekte. Ayıların zarar görmemesi ve kesintisiz enerjinin sağlanması için çalışma yaptık." dedi.