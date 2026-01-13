Muş'ta hasta almaya giderken yolda kalan ambulans ekiplerce kurtarıldı

Muş'ta köye hasta almaya giderken yolda kalan ambulans, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

İl merkezine bağlı Suvaran köyündeki hastayı almaya giden ambulans, yoğun kar nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarında kara saplandı.

Ambulansı bulunduğu yerden çıkaramayan 112 Acil Sağlık görevlileri, İl Özel İdaresi ekiplerini arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine çalışma başlatan karla mücadele ekipleri, mahsur kalan ambulansı kurtardı.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ekiplerin zorlu koşullarda görev yaptığını belirterek, en kısa sürede vatandaşlara ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

112 Acil Sağlık ekipleriyle koordineli çalışarak ulaşılması zor noktalardaki vatandaşları sağlık kuruluşlarına ulaştırmaya devam ettiklerini kaydeden Yentür, şunları söyledi:

"Kentte kar ve tipiden dolayı kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz sahada görev yapıyor. Özellikle acil durumlar için ekiplerimiz hazır bekliyor. Bazen hasta kurtarmaya giden ambulansların en kısa sürede hastaları sağlık kurumuna ulaştırması için takip ediyoruz. Araçlarıyla köy yolunda mahsur kalan çok sayıda vatandaşımıza da yardımcı oluyoruz."