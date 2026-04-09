Muş'ta ambulansın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Muş'ta ambulansın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Muş'ta bir ambulansın devrilmesi sonucu 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Malazgirt Devlet Hastanesi'nden Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edilen bir bebek ve annesini taşıyan ambulansın Karakale köyü mevkisinde kaza geçirmesiyle meydana geldi. Annenin durumu ağır.

Muş'ta ambulansın devrilmesi sonucu 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.

Malazgirt Devlet Hastanesi'nden Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edilen bir günlük bebek ile annesini taşıyan 49 AJ 121 plakalı ambulans, Karakale köyü mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

Kazada ambulans sürücüsü paramedik T.A, sağlık çalışanları P.A. ve İ.Y. ile ambulanstaki anne F.T. ve bebeği yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan annenin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız
