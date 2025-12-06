Muş'ta devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli yaralandı
Muş'ta bir ambulansın devrilmesi sonucu sürücü ve iki sağlık personeli yaralandı. Olay sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Muş Devlet Hastanesine hasta bıraktıktan sonra dönüş yoluna geçen Muhammet Ali S. idaresindeki 49 AKK 763 plakalı ambulans, Korkut-Bulanık kara yolunun Karakale köyü yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile ambulansta görevli sağlık çalışanları Onur A. ve Fatma A. yaralandı.
Yaralılar, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel