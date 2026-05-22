Muş'ta Alparslan-2 Barajı ve HES'te ilk kez dolusavak kapakları açıldı

MUŞ'ta etkili olan yoğun yağışlar ve yüksek kesimlerde eriyen kar nedeniyle Alparslan-2 Barajı'nın su seviyesi yükseldi. DSİ 17'nci Bölge Müdürlüğü tarafından kontrollü su tahliyesi yapıldı. Tesiste ilk kez dolusavak kapakları açıldı.

Muş'ta son günlerde etkisini artıran yoğun yağışlar ve yüksek rakımlı bölgelerdeki kar erimeleri, baraj rezervuarlarında su seviyesinin hızla yükselmesine neden oldu. Bu kapsamda Devlet Su İşleri (DSİ) 17'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Alparslan-2 Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) kontrollü su tahliyesi gerçekleştirildi. 2020 yılında faaliyete başlayan Alparslan-2 Barajı ve HES'e yüksek debili su girişi yaşanırken, artan su seviyesine bağlı olarak tesiste ilk kez dolusavak kapakları açıldı. Yetkililer, tahliye işleminin kontrollü şekilde sürdürüldüğünü ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

SON 70 YILIN EN FAZLA YAĞIŞI

Muş'ta son 70 yılın en yağışlı mayıs ayının yaşandığı ve bunun bölgedeki su kaynaklarına önemli katkı sağladığı ifade edildi. Barajda biriken suyun enerji üretimi, içme suyu ve tarımsal sulama açısından avantaj sağlayacağı kaydedildi. Yetkililer, mevcut rezerv seviyeleri sayesinde 2026 yılında enerji üretimi, içme suyu ve sulama konusunda herhangi bir problem yaşanmasının beklenmediğini aktarıldı.

10 GÜN SÜREYLE KAPATILDI

Bu arada su seviyesindeki yükselme ve yapılan tahliye sebebiyle Muş Valiliği, tarihi Murat Köprüsü ile Sultan Alparslan Parkı'na giriş çıkışları 10 gün süreyle yasakladı. Jandarma ekipleri tarafından girişlere güvenlik şeridi çekilip uyarı yazısı asıldı. Kontrollü su tahliye çalışmaları süresince vatandaşların belirtilen alanlardan uzak durmaları gerektiği ifade edildi.

