Muş'ta Aileler Kaçırılan Çocukları İçin Eylem Yaptı

Muş'ta DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan aileler, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına "teslim olun" çağrısında bulundu.

Evlatlarına kavuşma ümidiyle eylemlerini sürdüren aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya geldi.

Çocuklarının fotoğraflarını taşıyan, "Anneler direniyor", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, parti binası önünde bir süre oturma eylemi yaparak DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Anne Şahinaz Özcan, gazetecilere, oğlunun 8 yıl önce kaçırıldığını belirtti.

Çocuğunu DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan istediğini dile getiren Özcan, "Bir kişi bile dağda kalmayıncaya kadar burada eylem yapacağım. Onlar da evlat sahibi. Oğlumu kapının önünden alıp götürdüler. O günden beri oğlumu arıyorum." dedi.

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Özcan, eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Eyleme katılan Naciye Sönmez Yıldız da oğluna teslim olması çağrısında bulunarak, "Osman, sesimi duyuyorsan, beni görüyorsan geri dön. Nerede olursan ol, senin peşini bırakmayacağım. Senin için buraya geliyorum. Herkes teslim oluyor, annesinin babasının yanına dönüyor. Gelin teslim olun." diye konuştu.