Varto'da aile konulu konferans düzenlendi

Varto ilçesinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında aile konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansta aile ve çocuk arasındaki bağın güçlendirilmesi vurgulandı.

Muş'un Varto ilçesinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında aile konulu konferans düzenlendi.

Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Muş Alparslan Üniversitesi Klinik Psikolog ve Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Murat Genç konuşmacı olarak katıldı.

Programda, yeni öğrenme süreçleri, beceri temelli yaklaşımlar, öğrencilerin çok yönlü gelişimi, değerler eğitimi ve öğrencilerin gelişim sürecinde ailenin rolü konuları ele alındı.

Genç, aile ve çocuk arasındaki bağın güçlendirilmesinin önemine değinerek, ailelere tavsiyelerde bulundu.

