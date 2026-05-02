Muş'ta "8. Lale Festivali" düzenlendi

Muş'un Korkut ilçesinde, kentte doğal olarak yetişen ve endemik tür olan lalelerin tanıtımına katkı sunmak amacıyla "8. Lale Festivali" düzenlendi.

Korkut Kaymakamlığı ve Korkut Belediyesinin işbirliğiyle ilçedeki Lale Meydanı'nda düzenlenen festivalde farklı yörelerin halk oyunları sahnelendi, sanatçılar şarkılar seslendirdi.

Festivale katılan Muş Valisi Avni Çakır, yaptığı konuşmada, tarih boyunca sadeliği, samimiyeti ve üretken insanlarıyla öne çıkan Korkut'un güçlü kimliğini aynı kararlılıkla geleceğe taşıdığını söyledi.

Muş Ovası'nın baharın gelişiyle bambaşka bir renge büründüğünü belirten Çakır, "Ovanın dört bir yanını kırmızıya boyayan, zarafetiyle göz kamaştıran laleler sadece bir çiçek değil, bu toprakların ruhunu, bereketini ve izzetini yansıtan güçlü bir semboldür. Endemik bir tür olarak yalnızca bu coğrafyada yetişen ve koruma altında bulunan bu eşsiz lale, bizlere emanet edilmiş doğal bir hazinedir. Onları korumak ve gelecek nesillere aynı güzellikte aktarabilmek hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

Muş Ovası'nın yalnızca laleleriyle değil, keşfedilmeyi bekleyen birçok güzelliği, huzur veren rotaları ve eşsiz manzarasıyla da dikkati çektiğini ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Bu topraklar, doğayla iç içe olmak isteyen herkes için adeta saklı bir cennet gibidir. Bizler de bu zenginliği koruyarak, tanıtarak ve gelecek nesillere aktararak daha da değerli hale getirmekten sorumluyuz. Bugün burada gerçekleştireceğimiz şenlikler, halk oyunları gösterileri, konserler ve çeşitli etkinliklerle bu güzelliği sadece anlatmakla kalmayacak, kültürümüzle, sanatımızla ve birlik ruhumuzla daha da anlamlı hale getireceğiz. Bu festival sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda doğayla kurmuş olduğumuz bağın, kültürümüzle harmanlanmış güçlü bir ifadesidir."

Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık ise "Lale, geçmişten günümüze uzanan zaman yolculuğunda barışı, dostluğu ve kardeşliği simgeleyen en önemli figürlerden biridir. Zarif hatlarında duanın inceliği ve cömertliğin yansımasını taşır. İlçemizin bereketli topraklarında doğal olarak yetişen laleler, küskünleri barıştıran, gönülleri birleştiren en önemli bağlardan biridir. Umarım dünyanın bugün en çok ihtiyaç duyduğu adalet, hakkaniyet ve insanca yaşam adına bu festivaller güçlü bir mesaj olur." diye konuştu.

Festivale, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz, Varto Kaymakamı Abdulkadir Işık, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, MHP İl Başkanı Osman Yüce ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Varlık
