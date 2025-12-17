Muş'ta firari hükümlü yakalandı
Muş'ta, hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Ç. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Taşoluk Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel