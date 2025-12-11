Muş'ta, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Muş'ta, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.
Muş'ta, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT dedektifleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin kentteki bir adreste saklandığı tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda A.K. yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edilecek.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel