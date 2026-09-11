Muş'ta 15 yıl önceki cinayetin 11 şüphelisi yakalandı

Muş'un Hasköy ilçesinde 2011'de Felemez Kulaç'ın silahla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Ekim 2011'de Hasköy ilçesi Karaağaçlı beldesindeki bir beton santrali yakınında Felemez Kulaç'ın silahla öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Maktulün ölü muayene tutanağında, vücudunda 5 ateşli silah mermi çekirdeği yarası bulunduğu, bunlardan 3'ünün tek başına öldürücü nitelikte olduğu ve ölümün ateşli silah yaralanmasına bağlı beyin dokusu hasarı, beyin kanaması ve büyük damar yaralanması sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026'da Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından, dosya yeniden değerlendirmeye alındı.

Yürütülen inceleme ve koordineli çalışmalar sonucunda, 30 Haziran 2026'da Muş Sulh Ceza Hakimliğinden daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılması talep edildi. Talep doğrultusunda karar 1 Temmuz 2026'da kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde, Sekin ve Kulaç aileleri arasında 1988'de dayanan bir husumet bulunduğu, Felemez Kulaç'ın 1988'de Mehmet Emin Sekin'i silahla öldürmesi nedeniyle taraflar arasında kan davası olduğu değerlendirildi.

Mehmet Emin Sekin'in oğulları Mehmet Can ve Gıyasettin Sekin'in ise Kulaç'ı öldürtmek amacıyla plan yaptıkları ve azmettirici konumunda bulundukları değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca 31 Ekim 2011'de Erdoğan Erad ve Ercan Sekin'in, Bitlis'in Güroymak ilçesinden Hasköy'e geldikleri, Sadullah Sekin'in Kulaç'ın Hasköy belediye otobüsüne bindiği bilgisini Ercan Sekin ve Erdoğan Erad'a verdiği, bu kişilerin Kulaç'ın otobüsten ineceği yerde bekledikleri ve Kulaç'ın otobüsten inmesinin ardından boş arazide Ercan Sekin tarafından silahla ateş edilerek öldürüldüğünün değerlendirildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında Ercan, Sadullah, Şahin, Mehmet Can, Nasır, Mehmet Sait ve Gıyasettin Sekin ile Erdoğan Erad, Mesut Tokmak, Gülderen Elüstü, Murat Özbek 8 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden Yılmaz Taş'ın başka suçtan ceza infaz kurumunda bulunduğu, Muazzez Sekin'in yurt dışında olduğu, Muhafız Sekin'in ise adresinde bulunamadığı ve hakkında yakalama emri çıkarıldığı bildirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmelerinin planlandığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA