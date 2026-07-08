Muş'ta firari hükümlü yakalandı
Muş'un Malazgirt ilçesinde 'tasarlayarak öldürme' suçundan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, emniyet ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Muş'ta hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malazgirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda "tasarlayarak öldürme" suçundan 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Sabri Yıldırım