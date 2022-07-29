Muş haberleri... Muş'ta üniversite öğrencileri, atölyelerde kendilerini geliştiriyor

Muş Alparslan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Grafik Tasarımı Programı ve El Sanatları Bölümü öğrencileri, açılan atölyelerdeki eğitimlere katılarak kendilerini geliştiriyor.

Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti, Grafik Tasarımı Programı ve El Sanatları bölümü atölyesinde çömlek yaptı.

Öğrenci ve bölümdeki görevlilerle sohbet eden Polat, gazetecilere, kültür ve sanat çalışmalarına önem verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda sanatsal içerikli bölümlerin açılmasını sağladıklarını anlatan Polat, şunları kaydetti:

"Grafik, takı tasarım, tezhip, resim, hüsnü hat ve çini seramik olmak üzere pek çok alanda yetişmiş personelimiz var. Öğrencilerimiz burada aldıkları eğitimin sonunda kendi işyerlerini kurabilecekler. Bu işin hem teoriğini hem de pratiğini öğrenecekler. Burada çömlek yapmaya çalıştık. Dolayısıyla sanatın ne kadar değerli bir şey olduğunu uygulamada gördüm. Çok zorlandım, sanat kolay bir şey değil. O nedenle tüm sanatçılarımızı saygılarımla selamlıyorum."