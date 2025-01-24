Muş Devlet Hastanesi Hemşireleri 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Muş Devlet Hastanesinde görevli kadın hemşireler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Hastanenin farklı birimlerinde görev yapan 4 kadın hemşire, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük", "Haber" kategorisinde Belal Khaled'ın "Bayram" fotoğraflarını seçen hemşireler, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde, Samir Jordamovic'un "Ağa takılanlar", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafı ile "Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" fotoğraflarına oy verdi.

Plastik cerrahi servisi sorumlusu hemşire Gökçe Ekici, arkadaşlarıyla AA'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasına katıldıklarını belirterek, "Fotoğraflar çok güzeldi, seçerken zorladık. Umarım seçtiğimiz fotoğraflar birinci olur. Günlük hayata yönelik çok güzel kareler var. Fotoğrafları çekenlere teşekkür ediyorum." dedi.