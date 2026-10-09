Muş Bulanık'ta kaçak kazı şüphelisi gözaltına alındı, av tüfeği ele geçirildi

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Muş'un Bulanık ilçesinde kaçak kazı yaptığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, kaçak kazı yaptığı değerlendirilen şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği, tüfeğe ait 3 şarjör, 5 fişek, 3 kürek, 2 küp ve kazma ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA