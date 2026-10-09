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Muş Bulanık'ta kaçak kazı şüphelisi gözaltına alındı, av tüfeği ele geçirildi

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Muş Bulanık'ta kaçak kazı şüphelisi gözaltına alındı, av tüfeği ele geçirildi
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Muş Bulanık'ta kaçak kazı yaptığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin adresinde ruhsatsız av tüfeği, 3 şarjör, 5 fişek, 3 kürek, 2 küp ve kazma ele geçirdi.

Muş'un Bulanık ilçesinde kaçak kazı yaptığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, kaçak kazı yaptığı değerlendirilen şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği, tüfeğe ait 3 şarjör, 5 fişek, 3 kürek, 2 küp ve kazma ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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