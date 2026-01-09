Haberler

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Alican, basın mensuplarıyla buluştu

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek gazetecilerin önemini vurguladı ve üniversite projeleri hakkında bilgi verdi.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Üniversitenin sosyal tesislerinde düzenlenen programda konuşan Alican, kamuoyuna doğru bilgiyi ulaştıran basın mensuplarının kutsal bir meslek icra ettiğini belirtti.

Gazetecilerin gününü kutlayan Alican, kampüs alanında hayata geçirilen projelerle ilgili bilgi aktardı.

Üniversitede üretilen ürünlerin satışının yapılacağı bir mağaza açtıklarını ifade eden Alican, "Kendi ürettiğimiz ürünlerimizi piyasaya sunuyoruz. Kıyafet, el sanatları ve aksesuar gibi birçok ürün var. Halkımızı ve personellerimizi buraya davet ediyoruz." dedi.

