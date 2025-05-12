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Muş Alparslan Üniversitesi'nden Engelliler Haftası Etkinliği

Muş Alparslan Üniversitesi'nden Engelliler Haftası Etkinliği
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Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Engelliler Haftası dolayısıyla özel eğitim öğrencilerine tiyatro gösterisi sunarak farkındalık yarattı. Etkinlikte oyuncaklar dağıtıldı ve katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla ilçedeki özel eğitim öğrencilerine yönelik etkinlik düzenledi.

Kültür Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte yüksekokul öğrencileri, tiyatro gösterisi sundu, özel öğrencileri sahneye çıkararak etkinliğe katılmalarını sağladı.

İş insanı Metin Haymana'nın destekleriyle ikramlarda bulunulan öğrencilere, oyuncaklar dağıtıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu Öğrenci Başkanı Ömer Balkan, bu etkinlikle farkındalık yaratmak istediklerini dile getirerek, organizasyonda emeği geçen Kaymakam Göksu Bayram'a ve tüm destekçilere teşekkür etti.

Etkinliğe katılan velilerden Necmettin Ulaş ise çocukların tarif edilemez bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
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