Muş Alparslan Üniversitesinde eğitime 1 gün ara verildi

Güncelleme:
Muş Alparslan Üniversitesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak 2026'da eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile küçük çocukları olan kadın personel idari izinli sayılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Senato kararı doğrultusunda 2 Ocak 2026'da üniversitenin tüm birimlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kurumda çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
500

