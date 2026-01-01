Muş Alparslan Üniversitesinde eğitime 1 gün ara verildi

Muş Alparslan Üniversitesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Senato kararı doğrultusunda 2 Ocak 2026'da üniversitenin tüm birimlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kurumda çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.