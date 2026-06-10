Muş Alparslan Üniversitesi'nde mezuniyet töreni yapıldı

Muş Alparslan Üniversitesi'nde 2 bin 100 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene katılan Vali Avni Çakır, bugün yalnızca bir eğitim sürecinin sonuna değil, yeni bir hayatın, yeni sorumlulukların ve yeni başarı hikayelerinin başlangıcına tanıklık ettiklerini söyledi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Çakır, şunları kaydetti:

"Uzun yıllar süren emek, sabır ve gayretinizin karşılığını aldığınız bu anlamlı gün, hayatınızda unutamayacağınız özel bir dönüm noktasıdır. Üniversite yılları sadece mesleki bilgi edinilen bir dönem değildir, aynı zamanda düşünmenin, sorgulamanın, araştırmanın, üretmenin ve hayata farklı pencerelerden bakmanın öğrenildiği çok kıymetli bir süreçtir. Bugün buradan yalnızca diploma sahibi bireyler olarak değil bilgiyle donanmış, sorumluluk bilinci gelişmiş, geleceğe yön verebilecek nitelikli insanlar olarak ayrılıyorsunuz. Gençlerimize güveniyoruz çünkü biliyoruz ki bu ülkenin en büyük gücü, sahip olduğu genç ve dinamik insan kaynağıdır. Enerjiniz, hayalleriniz, bilgi birikiminiz, kabiliyetleriniz ve cesaretinizle Türkiye Yüzyılı hedeflerinin en önemli taşıyıcılarısınız."

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ise "Üniversitemiz kuruluşundan bugüne kadar 32 bin 74 öğrenci mezun ederek Türkiye'nin dört bir tarafında çeşitli kurum ve kuruluşlarda ülkemize, milletimize hizmet etmek üzere yetiştirdi. 2 bin 100 öğrencimizi bugün yuvadan uğurluyoruz. İyi ki geldiler, iyi ki onları tanıdık, iyi ki varlıklarından haberdar olduk." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere diplomaları ve belgeleri teslim edildi.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Özgür Özer, Korkut Belediye Başkanı Haşim Arık, Özel İdare Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, akademisyenler, öğrenciler ile velileri katıldı.