Muş Alparslan Üniversitesi, Malazgirt Savaşı Kazılarını Dijitalleştiriyor

Muş Alparslan Üniversitesi, Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespitine yönelik kazılarda ortaya çıkarılan buluntuları 3 boyutlu dijital ortama aktarıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün desteği, Ahlat Müze Müdürlüğü ve Muş Alparslan Üniversitesinin ortaklığında 2020'de başlatılan "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi" ile bu yıl hayata geçirilen "Tarihi Malazgirt Kenti Kazıları Projesi" kapsamında yapılan kazılarda çok sayıda savaş objesi, tarihi eser ve mezar taşı ortaya çıkarıldı.

Üniversite bünyesindeki Selçuklu ve Malazgirt Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde açılan Savaş Alanı Arkeolojisi Birimi'ndeki uzmanlar, kayıt altına alınan buluntuların dijital ortama aktarılması amacıyla çalışma başlattı.

Kazı ekibinin belirlediği eserlerin, raporlama, fotoğraflama ve çizim çalışmalarının ardından birimdeki uzmanlar tarafından 3 boyutlu dijital ortama yüklenmesine başlandı.

Şu ana kadar yaklaşık 100 eserin yükleme çalışmasını tamamlayan uzmanlar, akademisyenlerin bu eserlere daha kolay ulaşmasını ve görmesini sağlamayı hedefliyor.

"Bu çalışmalar çok yönlü devam ediyor"

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, AA muhabirine, Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespitine ilişkin 2020'de gerçekleştirilen kazılarda ve yüzey araştırmasında yüzlerce objenin bulunduğunu söyledi.

Bu objelerin tarihinin milattan önce 2000-3000'li yıllardan milattan sonra 1900'lü yıllara kadar uzandığını anlatan Alican, şöyle konuştu:

"Bu buluntuların hepsi çok kıymetli çünkü hem tarihi hem de sergileme değeri var. Selçuklu ve Malazgirt Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde çalışan uzmanlarımız, bu buluntuları dijitalleştiriyor. Kazılarda elde ettiğimiz buluntuların 3D modellemelerini yapıyoruz ve dijital ortama aktarıyoruz. Önümüzdeki süreçlerde yıllardan beri devam eden çalışmalarda bulunan eserler, dijital ortama aktarılarak bilim dünyasına sunulacak. Bu çalışmalar, çok yönlü devam ediyor. Sadece Selçuklular Dönemi ya da Malazgirt Savaşı ekseninde yürüyen çalışmalar değil. Birkaç farklı ekip var, sahada çalışıyor. Laboratuvarda ayrı, Malazgirt Kalesi'nde çalışan ayrı ekiplerimiz var. Şimdi bu ekibe bir yenisini daha eklemiş oluyoruz. Bu arkadaşlarımız, sahada elde edilen bütün objelerin dijitalleştirme çalışmalarını yapacaklar. Şu ana kadar 100 civarında objenin dijitalleştirilmesi yapıldı. Bunu giderek artırmaya devam edeceğiz."

"Proje, başarılı şekilde devam ediyor"

Tarihi Malazgirt Kenti Kazıları Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Oğuzhan Karaçetin de alanında uzman ekiplerin Malazgirt ilçesindeki kazı ve yüzey araştırmalarında elde edilen buluntuları dijitalleştirdiklerini söyledi.

Çok önemli bir çalışmanın yürütüldüğünü dile getiren Karaçetin, şunları kaydetti:

"Eserlerin, buluntuların ilk etapta çizimleri yapılıyor ve fotoğrafları çekiliyor. Sonrasında üç boyutlu ortama aktarılıyor. Proje, oldukça başarılı devam ediyor. Şu ana kadar 100'e yakın eserin taramaları tamamlandı ve projenin bulut ortamına yüklendi. Gelecekte dünyanın her yerinden uzmanlarımız, bu eserler üzerinde çalışabilecekler. Dijital arkeoloji alanında hem Türkiye'de hem de dünyada bu denli önemli çalışmaların yapılması, bizim için de oldukça heyecan verici bir şey. Geleceğin bilimini yaratmaya çalışıyoruz.

Kazılarda bulduğumuz buluntular, ok ve mızrak uçları ve mezarlıkta yaptığımız kazılarda elde ettiğimiz mezar taşları dijital ortama aktarılıyor. Çalışmalar, uzmanların denetiminde gerçekleştiriliyor. Kazı ekibinin belirlediği eserler raporlanıyor, fotoğrafları çekilerek çizimleri yapılıyor. Ardından dijital ortama aktarılmasına uzmanlar tarafından karar veriliyor. Bu çerçevede lazer tarama yöntemiyle buluntular, dijital ortama aktarılıyor."