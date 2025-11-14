Haberler

Muş Alparslan Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Töreni Gerçekleştirildi

Muş Alparslan Üniversitesi'nde 2025-2026 Akademik Yılı açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan Vali Avni Çakır ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican, üniversitenin gelişimini ve başarılarını vurguladı. 15 bin 264 öğrenci eğitim görüyor ve 31 bin 849 mezun bulunmaktadır.

Muş Alparslan Üniversitesinde "2025-2026 Akademik Yılı" açılış töreni gerçekleştirildi.

1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Vali Avni Çakır, üniversitenin her yıl daha da geliştiğini ve elde edilen başarılarla kentin gurur kaynağı haline geldiğini söyledi.

Üniversitenin kurulduğu günden bu yana akademik altyapısını sürekli güçlendirdiğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Bilimsel üretkenliğini artıran, nitelikli eğitim anlayışını merkeze alan üniversitemiz, mezun ettiği binlerce öğrencisiyle yalnızca Muş'a değil, ülkemize ve dünyaya da ışık tutmaya devam ediyor. Sizleri sadece birer öğrenci olarak değil, geleceğin bilim insanları, mühendisleri, öğretmenleri, girişimcileri ve liderleri olarak görüyoruz. Üniversitemizin ve ülkemizin geleceği sizlerin ellerinde yükselecek. Gelişen dünya düzeninde sadece bilgiyi almakla kalmayıp onu üreten, sorgulayan ve yeniliklere açık bireyler olmanız çok önemli."

Rektör Prof. Dr. Mustafa Alican ise "Üniversitede 15 bin 264 öğrenci eğitim görüyor. 31 bin 849 mezunumuz var. Bunlar ülkenin farklı bölgelerinde kamu ve özel sektörün çeşitli kurumlarında görev yapıyor. 2019'dan bu yana Yüksek Öğretim Kurumu ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla hayvancılık alanında pilot devlet üniversitesi olarak hizmet veriyoruz. Üniversite bu alanda ciddi bir üretim altyapısı kurmuştur." dedi.

Malazgirt Savaşı için yürütülen bilimsel çalışmaların uluslararası yankı uyandırdığını aktaran Alican, "Malazgirt'te yürüttüğümüz faaliyetler dünyanın çeşitli ülkelerindeki önemli enstitülerin ve bilim insanlarının ilgisini çekiyor. Üniversitemiz Malazgirt ve hayvancılık konularında dünyada referans kabul edilen bir üniversite olma yolunda hızla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Törene, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Özer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
