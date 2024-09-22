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PKK Saldırısında Şehit Düşen Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın Ailesine Acı Haber Ulaştı

PKK Saldırısında Şehit Düşen Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın Ailesine Acı Haber Ulaştı
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PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin sızma girişimi sırasında şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın ailesine acı haber verildi. Şehidin cenazesi Muş Hava Meydan Komutanlığı'na getirilecek ve yarın öğle namazı sonrası Sungu beldesinde toprağa verilecek.

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin sızma girişimi sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın (23), Muş merkeze bağlı Sungu beldesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın şehit olduğu haberini, Muş'un merkeze bağlı Sungu beldesinde yaşayan ağabeyi Engin Abakay'a yetkililer haber verdi. Acı haberi alan ağabey ve yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Türk bayrağı asılan şehit evine, yakınları ve komşuları taziye ziyaretinde bulunmaya başladı.

Yıllar önce ölen Ayşe-Nurettin Abakay çiftinin iki çocuğundan küçüğü ve bekar olan Maşallah Abakay'ın cenazesi, akşam saatlerinde Muş Hava Meydan Komutanlığı'na getirilecek. Şehit Abakay'ın yarın öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası düzenlenecek törenle Sungu beldesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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