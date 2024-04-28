Murgul Belediyesi Çocuk Şenliği Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

Murgul Belediyesince bu yıl ilki düzenlenen "Çocuk Şenliği" yoğun katılımla gerçekleştirildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen şenlikte, Cozurtan İkizler grubunun söylediği şarkılar ve sahnelenen dans gösterileriyle çocuklar eğlenme fırsatı buldu.

Şenliğe aileleriyle katılan çocuklara, ay yıldızlı balon ve Türk bayrakları hediye edildi. Yüzlerini rengarenk boyayan çocuklara, pamuk şeker, patlamış mısır ve meyve suyu ikram edildi.

Murgul Belediye Başkanı Mehmet Yıldırım, gazetecilere, bu tür şenliklerin gelenekselleşeceğini söyledi.

Belediye olarak sosyal ve kültürel etkinliklere önem verdiklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sosyal aktiviteleri kısıtlı olan ilçemizde imkanlarımızı özellikle çocuklar ve gençlerimiz için sonuna kadar kullanacağız. Bugün burada yüzlerce çocuğun bir araya gelip aileleri ile dolu dolu vakit geçirmeleri bizim için son derece önemliydi. Asıl amacımız çocuklarımıza unutamayacakları bir gün geçirtmekti. Bunu başardığımıza inanıyorum. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu bir başlangıçtı. Etkinliklerimiz, festivallerimiz artarak devam edecek."