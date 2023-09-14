Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafe'de Engelli Çocuklara Doğa Kampı

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe tarafından, engelli çocuklara yönelik Zeytinpark'ta doğa kampı düzenlendi. Çocuklar karanlıkta parlayan boyalarla hazırladıkları tişörtleri giyerek, aileleriyle dans etti. Etkinliklerle çocuklar güzel vakit geçirirken, aileler de nefes alma imkanı buldu.

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe tarafından, engelli çocuklara yönelik Zeytinpark'ta doğa kampı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zeytinpark'taki kampta çocuklar karanlıkta parlayan boyalarla hazırladıkları tişörtleri giyerek, aileleriyle dans etti.

Kamp sorumlusu Hande Aydurdu, düzenlenen etkinliklerle çocukların güzel vakit geçirdiğini, ailelerin de nefes alma imkanı bulduğunu ifade etti.

Velilerden Nergis Uysal ise çocuklarla etkinliklerde yer almanın farklı bir deneyim olduğunu bildirdi.