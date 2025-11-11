Muratlı Kaymakamı Yılmaz, İl Müftüsü Soykök'ü Ziyaret Etti

Muratlı Kaymakamı Aytekin Yılmaz, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök'ü ziyaret etti.

Yılmaz ve Soykök makamda bir süre sohbet etti.

Soykök, ziyaret için Yılmaz'a teşekkür etti.

-Süleymanpaşa Kaymakamı Tunçer, esnafları ziyaret etti

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, esnafları ziyaret etti.

Tunçer, Altınova Mahallesi'nde esnaflarını ziyaret ederek bir süre görüştü.

Esnafların taleplerini dinleyen Tunçer, bazı vatandaşlarla da sohbet etti.

-Süleymanpaşa'da ara tatil şenliği başlıyor

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen Ara Tatil Şenliği bugün başlıyor.

Özel atölyeler ve sahne gösterileri ile 5 gün sürecek şenlik Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Çocuklar, düzenlenecek etkinliklerle hem öğrenip hem eğlenceli vakit geçirecek.