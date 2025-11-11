Haberler

Muratlı Kaymakamı Yılmaz, İl Müftüsü Soykök'ü Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muratlı Kaymakamı Aytekin Yılmaz, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök'ü makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Ayrıca, Süleymanpaşa Kaymakamı Tunçer'in esnaf ziyaretleri ve Ara Tatil Şenliği etkinlikleri hakkında bilgi verildi.

Muratlı Kaymakamı Aytekin Yılmaz, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök'ü ziyaret etti.

Yılmaz ve Soykök makamda bir süre sohbet etti.

Soykök, ziyaret için Yılmaz'a teşekkür etti.

-Süleymanpaşa Kaymakamı Tunçer, esnafları ziyaret etti

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, esnafları ziyaret etti.

Tunçer, Altınova Mahallesi'nde esnaflarını ziyaret ederek bir süre görüştü.

Esnafların taleplerini dinleyen Tunçer, bazı vatandaşlarla da sohbet etti.

-Süleymanpaşa'da ara tatil şenliği başlıyor

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen Ara Tatil Şenliği bugün başlıyor.

Özel atölyeler ve sahne gösterileri ile 5 gün sürecek şenlik Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Çocuklar, düzenlenecek etkinliklerle hem öğrenip hem eğlenceli vakit geçirecek.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Furkan Bölükbaşı 'Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit' suçundan gözaltına alındı

Paylaşımı başını yaktı! Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı
Aracını İl Emmiyet Müdürü'nün üzerine sürdü! Lastiklerine ateş edilerek durduruldu

Aracını emniyet müdürünün üzerine sürdü, polisler silahlarına sarıldı
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum uygulama...

beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum...
Bahçeden toplayıp sobada 2 ay kuruttuktan sonra kilosunu 600 liraya satıyorlar

Bahçeden toplayıp sobada kurutuyorlar! Kilosu 600 liradan satılıyor
İstanbullular sabah kaosa uyandı! Metrobüs hattı tamamen durdu

İstanbullular sabah kaosa uyandı! Metrobüsler tamamen durdu
Kısmetse Olur yarışmacılığından ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu

Kısmetse Olur'dan ringe! WWE'ye davet edilen ilk Türk oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.