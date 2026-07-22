Haberler

Tekirdağ'da çarptığı çocuklardan birinin ölümüne neden olan kargo aracı sürücüsü tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kargo aracının çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Sürücü K.U. tutuklandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kargo aracıyla çarptığı çocuklardan birinin yaşamını yitirmesine, diğerinin ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Fatih Mahallesi'nde K.U. idaresindeki bir kargo firmasına ait araç iki çocuğa çarptı.

Yaralanan çocuklar, yakınları tarafından Muratlı Devlet Hastanesine götürüldü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından 4 yaşındaki A.Y. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, 3 yaşındaki M.K.Y. ise Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

A.Y. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi süren M.K.Y'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazanın ardından K.U. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. ? ?

Adliyeye sevk edilen sürücü K.U, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Uğur Bulut
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok

Öcalan'a af mı geliyor? TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çok can yakacak! Amedspor'a 15 milyon Euro'luk golcü

Çok can yakacak! Amedspor'a 15 milyon Euro'luk golcü
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler

Leyla'yla ilgili kan donduran detaylar! Amca neler yapmış neler
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu

AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özel'e tavsiye verdi

Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Ölü sayısı 10'a yükseldi, 13 kişi tedavi altında
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Beşiktaş'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Salah ile birlikte 3 yıldız daha! Taraftar havalimanına sığmayacak
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...

Mezarının son halini gören ünlü oyuncu isyan etti