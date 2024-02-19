Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: Vizyonları projelerimizi kavrayacak düzeyde değil

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, 650 bin konutun acil dönüştürülmesiyle ilgili projelerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Asla yapılamayacak, asla olamayacak ve olmaması gereken bir proje." yorumunda bulunmasına tepki gösterdi. Kurum, "İstanbul için vizyonlarının bizim projelerimizi kavrayabilecek düzeyde olmasını beklemiyorum." dedi.

"BU KONU SİYASET ÜSTÜDÜR"

Kurum, İmamoğlu'na sosyal medya üzerinden yanıt verdiği açıklamasında "İstanbul'da 600 bini acil dönüşmesi gereken 1,5 milyon riskli konut varken, mevcut İBB Başkanı'nın 650 bin konut dönüşüm vaadimizi 'olmaması gereken' bir proje olarak görmesine şaşırmadım." ifadesini kullandı.

Kurum, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi: "Sürekli bahane üreten, kentsel dönüşüm projelerine dava açan bir anlayışın kabiliyetlerinin, İstanbul için vizyonlarının bizim projelerimizi kavrayabilecek düzeyde olmasını beklemiyorum.

Hep söylüyoruz; bu konu siyaset üstüdür. İstanbul'un deprem gerçeğine karşı kaybedecek bir saniyesi dahi yoktur. Halkımızın gönlü ferah olsun. Milletimizin meselelerini dert etmeyenlerden, bunları siyasi malzeme yapanlardan 31 Mart'ta kurtulacağız. 1 Nisan, İstanbul'un geleceğine endişesiz ve güvenle bakmak isteyenler için yeni bir gün olacak."

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İBB Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu bugün İstanbul Ticaret Odası (İTO) ziyareti çıkışında Cumhur İttifakı Adayı Murat Kurum'un İstanbul'da acil dönüştürülmesi gereken 650 bin konutla ilgili projesine "650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak ve olmaması gereken, yaptığı açıklamalarla 'Ekrem İmamoğlu ve ekibinin ortaya koyduğu başarılı süreci nasıl geride bırakırım' diyerek tarihe en kötü vaatler dizilişi olarak çıkacak süreçleri tarifliyor." demişti.