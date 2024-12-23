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Ünlü şarkıcı Murat Kekilli'nin acı günü

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Şarkıcı Murat Kekilli'nin annesi Sıdıka Kekilli 84 yaşında hayatını kaybetti. Adana'da gerçekleşen cenazeye, Murat Kekilli'nin yanı sıra ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şarkıcı Murat Kekilli'nin 84 yaşında hayatını kaybeden annesi Sıdıka Kekilli'nin cenazesi Adana'da toprağa verildi.

Çeşitli rahatsızlıklar sebebiyle kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde dün yaşamını yitiren Sıdıka Kekilli'nin cenazesi, merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü. Sıdıka Kekilli'nin naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenazeye, Murat Kekilli'nin yanı sıra ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Ünlü şarkıcı Murat Kekilli'nin acı günü

Ünlü şarkıcı Murat Kekilli'nin acı günü
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıkürşat taşdemir:

ruhu şad olsun mekanı cennet olsun.

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Haber YorumlarıMesut Zorer:

murat Kekilli abim Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaallah.

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