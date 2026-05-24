CHP'li Emir'den Trump-Erdoğan mesajına sert tepki

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yayımladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür mesajıyla ilgili "Kendi halkına karşı aslan kesilip, koltuk diyetini Trump'a Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığıyla ödeyenlerin ezikliği budur. Meşruiyet Beyaz Saray'dan değil, milletten alınır" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Teşekkürler Başkan Erdoğan" ifadesiyle yaptığı paylaşımla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Emir, şunları kaydetti:

"Trump dünyaya 'Erdoğan bana hayran, gücün simgesisin dedi' diye tweet atıyor. İktidar kanadı ise resmi tek bir yalanlama yapamayıp İletişim Başkanlığı'nın fısıltı kalemleriyle 'Ankara öyle olmadığını iletti' diye tweet attırıyor, silinmesi için telefonlar açılıyor. İçeride halkın iradesine karşı 19 Mart ve 'Mutlak Butlan' darbeleriyle yargı tiyatrosu kuranlar, kaybettikleri meşruiyeti Trump'ın kapısında arıyor. Kendi halkına karşı aslan kesilip, koltuk diyetini Trump'a Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığıyla ödeyenlerin ezikliği budur. Meşruiyet Beyaz Saray'dan değil, milletten alınır."

Kaynak: ANKA
