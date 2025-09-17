Haberler

Murat Emir'den CHP'deki Buluşma İddialarına Yanıt

Güncelleme:
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir araya geleceği iddialarını asılsız olarak nitelendirdi ve böyle bir buluşmanın planlanmadığını açıkladı.

Murat Emir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP'nin 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde CHP Grup Başkanvekili Emir'in ev sahipliğinde bir araya geleceği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün bazı internet sitelerinde yer alan ve Türkiye Gazetesi kaynaklı içeriklerde, Genel Başkanımız Özgür Özel ile önceki Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir araya geleceği buluşmanın adresi olarak ismim ve evim zikredilmiştir. Bu iddia tamamen asılsızdır, böyle bir planlama söz konusu değildir."

