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Murat Emir, '70 üyemizi referansla hakim-savcı yaptık' sözüne tepki gösterdi

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Murat Emir, '70 üyemizi referansla hakim-savcı yaptık' sözüne tepki gösterdi
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir'in '70 üyemizi referansla hakim-savcı yaptık' sözüne tepki gösterdi. Emir, sosyal medyada 'Hakimlik garantili 2 No'lu Baro' diyerek kadrolaşmanın ekranda gururla anlatıldığını belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, bir televizyon yayınında "70 üyemizi referansla hakim-savcı yaptık" diyen Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir'e tepki gösterdi. Emir, "Hakimlik garantili 2 No'lu Baro. Kadrolaşmayı ekranda gururla anlatıyorlar" dedi.

Emir, Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Gökhan Ağdemir'in bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçiş garantili köprü, uçuş garantili havalimanı derken vizyonu iyice genişlettiler. Hakimlik garantili 2 No'lu Baro! 'Bakanlık bize ayrıcalık tanıdı, 70 üyemizi referansla hakim-savcı yaptık' diyerek kadrolaşmayı ekranda gururla anlatıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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