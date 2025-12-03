Haberler

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den güzel haber

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan oyuncu Murat Cemcir, yoğun bakımdan çıkarıldı. Hastaneden yapılan açıklamada oyuncunun normal odaya alındığı ve genel sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

  • Oyuncu Murat Cemcir, yoğun bakımdan normal odaya alındı.
  • Murat Cemcir'in genel sağlık durumu stabil olup iyiye gitmektedir.
  • Murat Cemcir'in kanaması üzerinden üç gün geçmiş ve kanama tekrarlamamıştır.

Oyuncu Murat Cemcir, 26 Kasım Çarşamba günü evinde rahatsızlanarak Acıbadem Maslak Hastanesi acil servisine kaldırılmıştı. Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki oyuncu geçirdiği iç kanama sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Hastaneden yapılan açıklamada Cemcir'in, yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındığı belirtildi.

SAĞLIĞI İYİYE GİDİYOR

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Murat Bey hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Klinik bulguları gereği yoğun bakım ihtiyacı doğmuş, yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır. Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır. Kanamanın üzerinden üç gün geçmiş olup, kanama tekrarlamamıştır. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi'nin takip ettiği hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir" ifadeleri kullanıldı.

