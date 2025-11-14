Murat Bakan: Suudi Kralı İçin İnen Bayraklar Niye Kendi Askerlerimiz, Mehmetçiğimiz İçin İnmiyor?"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Hamas lideri İsmail Haniye ile Suudi Arabistan Kralı El Suud'un vefatı nedeniyle yas ilan edildiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "20 tane vatan evladı, uçak düşmesiyle subayımız, astsubayımız, uzman çavuşumuz şehit oldu. Neden yas ilan etmiyorsunuz? Suudi kralı için inen bayraklar niye kendi askerlerimiz, Mehmetçiğimiz için inmiyor?" diye sordu.

TSK'ya ait bir C130 kargo uçağının Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesinin ardından şehit olan 20 asker için bugün Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, yaptığı açıklamada, askerlerin naaşlarının memleketlerine gönderildiğini belirterek, "Çok acı anları orada ailelerle beraber yaşadık. Yüreğimiz dağlandı, parçalandı" dedi.

Üç şehit cenazesinin Ankara'da Ahmet Akseki Camii'nden defnedileceğini hatırlatan Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, "Haniyye'nin ölümüne çok üzüldünüz, yas ilan ettiniz. Suudi kralının ölümüne üzüldünüz, yas ilan ettiniz. 20 tane vatan evladı, uçak düşmesiyle subayımız, astsubayımız, uzman çavuşumuz şehit oldu. Neden yas ilan etmiyorsunuz? Suudi kralı için inen bayraklar niye kendi askerlerimiz, Mehmetçiğimiz için inmiyor?" ifadesini kullandı.