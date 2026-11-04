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Murasu fırtınası Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinde 2 kişinin ölümüne yol açtı

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Bengal Körfezi'nin güneybatısında oluşan Murasu siklonik fırtınası Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinde 2 kişinin ölümüne neden oldu. Fırtına nedeniyle 12 bin 230 kişi geçici barınma merkezlerine yerleştirildi.

Hint Okyanusu'nun kuzeydoğusundaki Bengal Körfezi'nin güneybatısında oluşan "Murasu" siklonik fırtınası, Hindistan'ın Andhra Pradeş eyaletinde 2 kişinin ölümüne yol açtı.

India Today gazetesinin haberine göre, siklonik fırtına "Murasu", eyalette şiddetli rüzgar ve yağışlara neden oldu.

Siklonik fırtınayla bağlantılı olaylarda en az 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 bin 230 kişi ise geçici barınma merkezlerine yerleştirildi.

Eyalet genelinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle binlerce ağaç devrildi, 52 bin hektardan fazla tarım arazisi ve 312 ev zarar gördü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kalırken, bazı tren seferleri ile uçuşlar iptal edildi.

"Murasu" siklonik fırtınası, dün Andhra Pradeş eyaletinin güney kıyılarında karaya ulaşmıştı.

Hint Okyanusu'nun kuzeydoğusundaki Bengal Körfezi'nde oluşan siklonik fırtına "Arnab" da 29 Ekim'de Hindistan'da can kayıplarına yol açmıştı.

Siklonik fırtınaların sık görüldüğü Bengal Körfezi, bölge ülkelerinden Hindistan, Bangladeş, Myanmar ve Sri Lanka'yı deniz kaynaklı hava felaketlerine karşı savunmasız hale getirebiliyor.

Kaynak: AA
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