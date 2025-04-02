Erdoğan'ın 'Nevruz' talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası bir resmi tatil daha geliyor
Özel'den 'Boykot çağrısı yanlıştır' diyen Rifat Hisarcıklıoğlu'na sert yanıt

Hisarcıklıoğlu "Boykot yanlıştır" dedi, Özel'in tepkisi çok sert oldu
Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor
Putin'den 14 yıl sonra bir ilk! 160 bin erkeği askere çağırdı

Putin'den son yılların en büyük çağrısı! Mesajlar gitmeye başladı

Muradiye Şelalesi, Ramazan Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı tatilinde Muradiye Şelalesi, yerli ve yabancı yüzlerce turistin akınına uğradı. Karın erimesi ile debisi yükselen şelale, ziyaretçilere huzurlu bir ortam sunarak keyifli anlar geçirtiyor.

Muradiye Şelalesi ziyaretçilerin akınına uğradı

VAN - Ramazan Bayramı nedeniyle uygulanan 9 günlük tatili fırsat bilen yüzlerce yerli ve yabancı turist Muradiye Şelalesi'ne akın etti.

Van'a 90 kilometre uzaklıkta bulunan Muradiye Şelalesi, her dönem yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Karın erimesi ile debisi yükselen şelale, 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen turistlerin yoğun ilgisini çekti. Adeta ziyaretçi akınına uğrayan şelale gelen ziyaretçilerine huzurlu ortam sağlarken, keyifli dakikalar geçirmelerine imkan tanıyor. Ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, seyrine doyulmaz şelalede fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmiyor.

Ankara'dan Van'a gelen ve şelaleyi ziyaret eden Tarık Mosun isimli şahıs, "İlk defa şelaleyi görmeye geliyoruz. Çok beğendik. Herkese tavsiye ederiz, gelip bu güzelliği görsünler" şeklinde konuştu.

Muradiye Şelalesi, Ramazan Bayramı'nda Ziyaretçi Akınına Uğradı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADER ÇELİK - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.