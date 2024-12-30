Muradiye Kaymakamı Aydoğan, Çığda Hayatını Kaybeden Yaver Kurt'un Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu
Van'ın Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, iki gün önce meydana gelen çığda hayatını kaybeden Yaver Kurt'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Aydoğan, aileye başsağlığı diledi ve bölge dronla görüntülendi.
Van'ın Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, iki gün önce meydana gelen çığda hayatını kaybeden Yaver Kurt'un ilesine taziye ziyaretinde bulundu.
Beşparmak Mahallesi'ndeki taziyeye katılan Aydoğan, aile bireylerine başsağlığı diledi.
Aydoğan'a ziyaretinde İlçe Müftüsü Eyyüp Babat, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurettin Yavrutürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan, AK Parti İlçe Başkanı Kutbettin Durmaz eşlik etti.
Öte yandan, çığın düştüğü bölge dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel