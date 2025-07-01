Munzur Vadisi'nde Çöp Toplama Etkinliği Düzenlendi

Munzur Vadisi'nde Çöp Toplama Etkinliği Düzenlendi
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Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, doğanın korunması amacıyla düzenlenen çöp toplama etkinliğine katılanlar, parkın temizliği için birlik olup atıkları topladılar.

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Valilik ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce doğanın korunmasına ve çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla organize edilen etkinlikte, araçlarla Misakisağ mevkisinde toplanan katılımcılar, gerekli hazırlıklarının ardından gruplar halinde araziye dağıldı.

Katılımcılar milli parktaki poşet, plastik, kağıt ve cam şişe gibi çöpleri tek tek toplayıp torbalara koydu.

Bir araya getirilen atıklar, daha sonra belediye ekiplerince araçlara yüklenerek kent çöplüğüne götürüldü.

Etkinliğe, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ün yanı sıra kurum müdürleri, askerler, polisler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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