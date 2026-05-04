Munzur Çayı taştı, kara yolu trafiğe kapandı

TUNCELİ'de sağanak sonrası debisi artan Munzur Çayı taştı.

TUNCELİ'de sağanak sonrası debisi artan Munzur Çayı taştı. Taşkın nedeniyle Tunceli-Ovacık kara yolunun bazı bölümlerinde asfalt çökerken, yol taş ve toprak yığınlarıyla kaplandı. Çift yönlü ulaşıma kapanan yoldaki tahribat dronla görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'yağış' uyarısının ardından Tunceli'de günlerdir etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Munzur Çayı taştı. Taşkın nedeniyle Tunceli-Ovacık kara yolunda hasar oluştu. Sel sularının tahrip ettiği bölgelerde asfaltın bazı kesimlerde çöktüğü, taş ve toprak yığınlarının yolu kapladığı görüldü. Ulaşıma kapatılan yolda ekipler, temizleme ve onarım çalışması başlattı. Yetkililer, sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları yönünde uyarıda bulunurken, taşkın riskinin sürdüğü belirtilerek vatandaşların dere yataklarından uzak durmaları istendi. Yoldaki hasar ise dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
