Munzur Çayı'nda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yüzmek için girdiği Munzur Çayı'nda akıntıya kapılarak mahsur kalan H.B, ekiplerin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yüzmek için girdiği Munzur Çayı'nda akıntıya kapılarak mahsur kalan kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Van'dan Tunceli'nin Ovacık ilçesine gezmeye gelen H.B, Aşağıtorunoba köyü mevkisinde Munzur Çayı'na girdikten sonra akıntıda sürüklenmeye başladı.
Suyun ortasındaki söğüt ağaçlarına tutunarak mahsur kalan H.B'yi gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bot yardımıyla çaya giren ekipler, H.B'yi bulunduğu yerden kurtararak kıyıya çıkardı.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel