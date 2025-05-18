Munzur Çayı'nda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Munzur Çayı'nda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yüzmek için girdiği Munzur Çayı'nda akıntıya kapılarak mahsur kalan H.B, ekiplerin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yüzmek için girdiği Munzur Çayı'nda akıntıya kapılarak mahsur kalan kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Van'dan Tunceli'nin Ovacık ilçesine gezmeye gelen H.B, Aşağıtorunoba köyü mevkisinde Munzur Çayı'na girdikten sonra akıntıda sürüklenmeye başladı.

Suyun ortasındaki söğüt ağaçlarına tutunarak mahsur kalan H.B'yi gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bot yardımıyla çaya giren ekipler, H.B'yi bulunduğu yerden kurtararak kıyıya çıkardı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet, gözyaşları içinde Erdoğan'dan yardım istedi: Lütfen bana destek olun

İsrail asıllı Türk şarkıcı, ağlayarak Erdoğan'dan yardım istedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
Eski oyuncu Ahmet Fırat evinin balkonunda ölü bulundu

Bir dönem oyunculuk yapıyordu! Evinin balkonunda ölü bulundu
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Talisca 3. rap albümünü yayınladı

Yazın konser verecek! Fenerbahçe'nin yıldızı yeni albüm çıkardı
Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı

Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.