Münih'te 2025 IAA Mobilite Fuarı Başladı

Dünyanın en büyük mobilite fuarlarından biri olan 2025 IAA Mobilite Fuarı, Münih'te başladı. Fuarda elektrikli araçlar, otonom sürüş ve yazılım tabanlı yenilikler sergileniyor. Çin, 116 şirketle en fazla katılım sağlayan ülke oldu.

MÜNİH, 11 Eylül (Xinhua) -- Dünyanın en büyük mobilite fuarlarından biri olan 2025 IAA Mobilite Fuarı salı günü Almanya'nın Münih kentinde başladı. Fuarda küresel otomobil üreticileri ve tedarikçiler, elektrikli araçlardan otonom sürüşe ve yazılım tabanlı yeniliklere kadar birçok teknolojiyi sergiliyor.

Çin, 116 şirketle fuara en fazla katılım gösteren yabancı ülke oldu. Bu şirketler arasında elektrikli araç üreticileri BYD, Xpeng ve Leapmotor'un yanı sıra batarya devi CATL ile Zhuoyu ve DeepRoute.ai gibi teknoloji firmaları yer alıyor.

