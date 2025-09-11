Münih'te 2025 IAA Mobilite Fuarı Başladı

MÜNİH, 11 Eylül (Xinhua) -- Dünyanın en büyük mobilite fuarlarından biri olan 2025 IAA Mobilite Fuarı salı günü Almanya'nın Münih kentinde başladı. Fuarda küresel otomobil üreticileri ve tedarikçiler, elektrikli araçlardan otonom sürüşe ve yazılım tabanlı yeniliklere kadar birçok teknolojiyi sergiliyor.

Çin, 116 şirketle fuara en fazla katılım gösteren yabancı ülke oldu. Bu şirketler arasında elektrikli araç üreticileri BYD, Xpeng ve Leapmotor'un yanı sıra batarya devi CATL ile Zhuoyu ve DeepRoute.ai gibi teknoloji firmaları yer alıyor.