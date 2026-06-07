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Münih Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

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Almanya'nın Münih Havalimanı'nda kontrol kulesindeki duman alarmı nedeniyle geçici olarak durdurulan uçuş operasyonları, yerel saatle 22.15 itibarıyla yeniden başladı. Yetkililer yolcuları gecikmelere karşı uyardı.

Almanya'nın en yoğun hava ulaşım merkezlerinden Münih Havalimanı'nda, kontrol kulesindeki duman alarmı nedeniyle geçici olarak durdurulan uçuş operasyonları yeniden başladı.

Münih Havalimanı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Havalimanının kapatılmasının ardından uçuş operasyonları saat 22.15'te yeniden başlamıştır. Ancak yolcuların gecikmeler ve hizmet kesintileri yaşanabileceğini göz önünde bulundurması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Yerel saatle 20.33'te kontrol kulesinde duman kokusu tespit edilmesi üzerine kule tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Olayın ardından hava trafiğini düzenlemekten sorumlu Alman Hava Trafik Kontrolü (DFS), ikinci bir duyuruya kadar tüm uçuş operasyonlarını tamamen askıya aldığını duyurmuştu.

Yetkililer, seyahat edecek yolcuların havalimanına gelmeden önce uçuş durumlarını doğrudan ilgili hava yolu şirketleri üzerinden kontrol etmelerini istedi.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
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