Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında görüşmeler yaptı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, 62. Münih Güvenlik Konferansı marjında görüşmeler yaptı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Gümrükçü, 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili, Kosova Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Glauk Konjufca, Almanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Geza Andreas von Geyr, Japonya Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Bakan Yardımcısı Namazu Hiroyuki, Kanada Savunma Yatırım Ajansı Başkanı Doug Guzman, Münih Güvenlik Konferansı Başkan Yardımcısı Benedikt Franke, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Belen Martinez Carbonell ve Genel Sekreter Yardımcısı Charles Fries ile görüştü.