İran hükümet temsilcilerine, Münih Güvenlik Konferansı için gönderilen davet iptal edildi

Güncelleme:
Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek 62. Münih Güvenlik Konferansı için İran hükümeti temsilcilerine gönderilen davet, yapıcı diyalog için koşulların uygun olmaması sebebiyle iptal edildi.

İran hükümet temsilcilerine, 13-15 Şubat tarihlerinde Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek 62. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) için gönderilen davetin iptal edildiği bildirildi.

Alman Haber Ajansının (DPA), MSC sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, konferansa katılmaları için İran'dan bazı hükümet temsilcilerine birkaç hafta önce davet gönderildi.

Güncel gelişmeler ışığında MSC, daveti geri çekerek şu anda yapıcı bir diyalog için gerekli koşulların mevcut olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Handelsblatt gazetesinin haberinde de, MSC'nin İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin davetini geri çektiği ifade edildi.

Almanya'nın Münih kentinde her yıl şubat ayında düzenlenen, savunma ve güvenlik alanında dünyanın önemli platformlarından kabul edilen MSC'ye çeşitli ülkelerden çok sayıda temsilci katılıyor.

MSC'nin bu yıl 13-15 Şubat'ta düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Erbil Başay - Güncel
